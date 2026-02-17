Weiß muss warten: Olympische Aerials-Qualis verlegt

Starker Schneefall in Livigno wirbelt bei den Olympischen Winterspielen den Qualifikations-Zeitplan der Freestyle-Skier in der Disziplin Aerials durcheinander. Der Wettkampf der Frauen mit der deutschen Freeskierin Emma Weiß findet jetzt am Mittwoch (Qualifikation um 10.00 Uhr, Finale um 13.00 Uhr) statt. Die Männer sind am Donnerstag (11.00/14.00 Uhr) dran.

Am Dienstagmittag war zunächst die Vorausscheidung der Männer verlegt, dann die mehrmals verschobene Qualifikation der Frauen abgesagt worden. Die Männer wären ursprünglich am Dienstag um 13.30 Uhr an der Reihe gewesen.

Ob das neue Programm gehalten werden kann, ist offen: In Livigno ist auch für die kommenden Tage Schneefall vorhergesagt.

Dem Wetter zum Opfer fiel am Dienstag auch das Finale der Snowboarderinnen im Slopestyle, für das sich die Deutsche Annika Morgan qualifiziert hatte. Der Wettkampf hätte im Livigno Snow Park um 13.00 Uhr beginnen sollen. Wann die Entscheidung nachgeholt wird, ist offen.