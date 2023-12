Weißflog glaubt an Wellinger - doch Favorit bleibt Kraft

Anzeige

Der dreimalige Skisprung-Weltmeister Jens Weißflog sieht bei der Vierschanzentournee im starken deutschen Team vor allem Andreas Wellinger als Anwärter auf den Goldadler. "Wenn ich einen wählen müsste, dann ihn. Er hat absolut das Potenzial", sagte der 59-Jährige vor dem Auftakt in Oberstdorf dem SID.

Topfavorit bleibt aber auch für Weißflog der Österreicher Stefan Kraft. "Der Sieg geht nur über ihn, daran kommt man nicht vorbei", sagte der Olympiasieger von 1994. "Das ist vielleicht auch ganz gut so, so ist der Druck für die Deutschen nicht ganz so hoch."

Kraft gewann fünf der acht Springen des Winters und führt auch im Gesamtweltcup vor Wellinger, Pius Paschke und Karl Geiger. Die deutschen Chancen seien dennoch "sehr groß, das kann man nach diesem Saisonstart nicht wegdiskutieren", so Weißflog. Daran könne auch der gestiegene Druck nichts ändern: "Bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen haben sie schon oft bewiesen, dass sie das können. Auch bei der Tournee waren sie schon oft nah dran. Sie können mit dem Druck umgehen."