Weißflog über Raimund: "Jetzt sind wir zu fünft"

Auch Skisprung-Ikone Jens Weißflog hat seinem Nachfolger Philipp Raimund zum Gewinn der Goldmedaille gratuliert. "Das war nicht unbedingt zu erwarten. Gold schon gar nicht. Ich freue mich total für ihn. Die Olympiasiegerliste ist erweitert, jetzt sind wir zu fünft", sagte der 61-Jährige im Münchner Merkur/tz.

Neben Weißflog (1984/1994) und Raimund hatten auch die DDR-Springer Helmut Recknagel (1960) und Hans-Georg Aschenbach (1976) sowie Andreas Wellinger (2018) Olympia-Gold gewonnen. "Ich habe gehofft, dass Philipp die Nerven behält", sagte der viermalige Gewinner der Vierschanzentournee.

Für die Einzel-Entscheidung von der großen Schanze am Samstag hat Weißflog aber einen anderen Favoriten. "Da ist für mich eher Domen Prevc derjenige, den es zu schlagen gilt. Auch wenn ihn am Montag das für Großereignisse oft typische Favoritensterben erwischt hat", sagte Weißflog. Der slowenische Weltmeister Prevc hatte vom kleinen Bakken nur den sechsten Platz belegt.