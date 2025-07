Weitspringerin Mihambo siegt in London - Farken stürzt

Weitspringerin Malaika Mihambo hat sich auf dem Weg zur WM in Tokio erneut in guter Form präsentiert. Die 31-Jährige sprang beim Diamond-League-Meeting nach Startschwierigkeiten 6,93 Meter und gewann knapp vor Larissa Iapichino aus Italien (6,92 m) sowie der Französin Hilary Kpatcha (6,86 m).

Am Monatsanfang hatte die Weitspringerin, die sich in Japan (13. bis 21. September) zum dritten Mal zur Weltmeisterin krönen will, in Eugene/USA erstmals in diesem Jahr die Sieben-Meter-Marke im Freien geknackt. Mihambo lief beim ersten Versuch durch, dann folgten drei ungültige Versuche - bei ihrem fünften Sprung vor knapp 60.000 Zuschauern aber bewies die Olympiasiegerin von 2021 Nervenstärke. Nicht in London an den Start gegangen war Paris-Olympiasiegerin Tara Davis-Woodhall (USA), die wohl größte WM-Konkurrentin der deutschen Weitsprung-Königin.

Einen bitteren Nachmittag erlebte Mittelstreckler Robert Farken. Der Leipziger war im 1500-m-Rennen in einen Sturz verwickelt und sagte am ARD-Mikrofon: Er sei rangekommen und "dementsprechend konnte ich überhaupt nicht reagieren, als dann vor mir dieses Drama losging". Der deutsche Rekordhalter über 1500 m meinte, er sei gut unterwegs gewesen, deshalb sei es "ärgerlich". Farken kam als 14. ins Ziel.

Sprintstar Noah Lyles (USA) trat erstmals in dieser Saison über seine Olympia-Golddistanz 100 m an und belegte mit 10,00 Sekunden den zweiten Platz. Oblique Seville (Jamaika) durfte nach 9,86 Sekunden jubeln, 200-m-Olympiasieger Letsile Tebogo (Botswana) enttäuschte auf Rang sieben (10,12).

Hochspringerin Christina Honsel (Wattenscheid) schaffte es im Londoner Olympiastadion auf das Podest: Honsel übersprang, anders als Imke Onnen (Köln), 1,93 m und wurde beim Heimerfolg der Britin Lake Morgan (1,96 m) Dritte. Onnen kam mit 1,89 m auf Platz fünf.

Im Diskus-Wettbewerb wurde Henrik Janssen (Magdeburg) mit einer Weite von 64,39 m Sechster. Den Sieg feierte der Weltranglistenerste Mykolas Alekna (Litauen), der mit 71,70 m als einziger Athlet die 70-Meter-Marke knackte.