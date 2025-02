Wellbrock gewinnt Weltcup-Auftakt und bucht WM-Ticket

Florian Wellbrock hat beim Auftakt des Freiwasser-Weltcups in Ägypten das Rennen über die olympischen zehn Kilometer gewonnen und damit sein Ticket für die WM in Singapur (11. Juli bis 3. August) gelöst. Der Tokio-Olympiasieger, der bei den Sommerspielen in Paris mit Platz acht enttäuscht hatte, siegte nach 2:01:33,6 Stunden deutlich vor den Franzosen Logan Fontaine und Marc-Antoine Olivier. Der Olympiazweite Oliver Klemet, der bereits für die WM qualifiziert war, kam in Soma Bay auf Rang 21.