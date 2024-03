Wellinger nach Aufholjagd Achter bei Forfang-Sieg

Anzeige

Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger hat es beim zweiten Springen des Auftakts der Raw-Air-Tour in Oslo nach einer starken Aufholjagd noch in die Top 10 geschafft und damit für einen versöhnlichen Abschluss eines schwierigen Wochenende gesorgt. Am windumtosten Holmenkollen wurde Wellinger Achter beim Heimsieg des Norwegers Johan Andre Forfang und leistete nach seinem mit Platz 20 schlechtesten Saisonergebnis am Vortag Wiedergutmachung.

Mit Sprüngen auf 123,0 und 128,5 m (245,9 Punkte) war Wellinger bester Springer eines insgesamt nicht überzeugenden deutschen Teams. Nach dem ersten Durchgang hatte er noch auf Rang 18 gelegen.

Forfang setzte sich bei seinem zweiten Saisonsieg mit 261,0 Punkten (133,5+128,0 m) hauchdünn vor Japans Tourneesieger Ryoyu Kobayashi (260,0) durch. Weltcup-Spitzenreiter Stefan Kraft aus Österreich, der das Springen am Samstag gewonnen hatte, kam auf Platz vier.

Philipp Raimund (Oberstdorf), der am Vortag das Finale noch klar verpasst hatte, erreichte als zweitbester Deutscher Rang 16, Pius Paschke (Kiefersfelden) kam auf Rang 23. Auch Constantin Schmid (Oberaudorf) als 25. und der für das erste Springen nicht einmal qualifizierte Stephan Leyhe (Willingen) als 30. schafften es unter die besten 30.

Der fünfmalige Weltmeister Karl Geiger (Oberstdorf) wurde hingegen 35. und schied damit zum dritten Mal in Serie im ersten Durchgang aus.

Nach der ersten Raw-Air-Station führt Kraft im Kampf um die 60.000 Euro Siegprämie deutlich, die deutschen Springer werden mit dem Gesamtsieg wohl nichts mehr zu tun haben. Fortgesetzt wird die Tournee am Dienstag und Mittwoch in Trondheim, eher es zum Fliegen nach Vikersund geht.