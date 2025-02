Wellinger überzeugt - Paschke im WM-Training schwach

Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger hat bei der WM in Trondheim im einzigen offiziellen Training auf der Normalschanze überzeugt, der formschwache Pius Paschke sprang hingegen auch in Norwegen weit hinterher. Wellinger belegte am Freitagabend in den drei Durchgängen die Plätze vier, zwei und zwei. In dieser Form könnte er am Sonntag um eine Medaille mitspringen.