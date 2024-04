Weltcup: Achter und Zeidler starten in die Olympia-Saison

Anzeige

Für den Deutschland-Achter und Einer-Weltmeister Oliver Zeidler steht beim Weltcup-Auftakt in Varese/Italien die erste Standortbestimmung der Olympia-Saison bevor. Dazu wollen sich die anderen Athletinnen und Athleten des Deutschen Ruderverbandes (DRV) auf dem Lago di Varese für die knifflige Nachqualifikation für die Sommerspiele in Paris in Form bringen.

Bislang ist der DRV in sechs Bootsklassen für Paris (26. Juli bis 11. August) qualifiziert. Wie viele Boote für die Nachqualifikation in Luzern (19. bis 21. Mai) nominiert werden, ist noch offen. Ziel des DRV ist es, zwei weitere Quotenplätze in der Schweiz zu sichern.

"Für uns ist Varese eine wichtige Überprüfung in der Beurteilung unseres internationalen Leistungsstandes und für weitere Nominierungsentscheidungen", sagte Bundestrainerin Brigitte Bielig. Olympia-Favorit Zeidler ist gespannt, wie die internationale Konkurrenz drauf ist, er sei "sehr gut durch den Winter gekommen".

Der 27-Jährige, der im Vorjahr alle drei Weltcups gewann, ist am Freitag ebenso wie der Deutschland-Achter im Vorlauf gefordert, beide Boote sind bereits für Paris qualifiziert. Das DRV-Flaggschiff ist erstmals in neuer Formation mit Rückkehrer Hannes Ocik (Schlagmann) am Start. Die Finals stehen am Sonntag auf dem Programm.