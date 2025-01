Weltcup auf der Reiteralm: Deutsche Skicrosser im Sturzpech

Die deutschen Skicrosser haben weitere Saisonsiege im laufenden Weltcup-Winter nach mehreren Stürzen verpasst. Nach seinem Triumph am Vortag wurde der Gesamtführende Florian Wilmsmann im zweiten Rennen auf der Reiteralm in der Steiermark im Halbfinale ausgerechnet von Tobias Müller abgeräumt und verpasste damit den Einzug in den Endlauf. Im kleinen Finale war der 28 Jahre alte Sportsoldat vom Tegernsee dann nicht zu schlagen und sicherte sich Gesamtplatz fünf.