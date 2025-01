Weltcup in Courchevel: Shiffrin als Fünfte mit Siegchancen

Skikönigin Mikaela Shiffrin geht bei ihrer Rückkehr in den alpinen Weltcup mit guten Siegchancen in den zweiten Nachtslalom-Lauf der WM-Generalprobe von Courchevel. Im ersten Rennen nach ihrem folgenschweren Sturz in Killington vor genau drei Monaten liegt die US-Amerikanerin zur Halbzeit auf Rang fünf, der Rückstand auf die Führende Zrinka Ljutic aus Kroatien (51,88 Sekunden) beträgt 0,87 Sekunden.