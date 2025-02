Weltcup in Veysonnaz: Skicrosserin Maier erneut Zweite

Daniela Maier hat der deutschen Skicross-Mannschaft die nächste Podestplatzierung des Winters beschert. Wie schon am Vortag fuhr die 28-Jährige am Sonntag beim zweiten Weltcup-Rennen in Veysonnaz/Schweiz auf den zweiten Rang. Die Olympiadritte musste sich im großen Finale erneut nur der Kanadierin Marielle Thompson geschlagen geben.

Für Maier, die bereits zwei Saisonsiege aufweisen kann, war es die sechste Podestplatzierung des Winters. In der Weltcup-Gesamtwertung verkürzte sie ihren Rückstand auf die Führende India Sherret, die am Sonntag Vierte wurde. Maiers Teamkollegin Luisa Klapprott schaffte es zum zweiten Mal in ihrer Karriere ins Halbfinale. Dort schied die 22-Jährige zwar aus, egalisierte mit Rang acht im Endklassement aber ihr bislang bestes Weltcup-Ergebnis.

Bei den Männern schied Florian Wilmsmann, wie Maier in diesem Winter schon zweimal siegreich, bereits im Viertelfinale aus und belegte am Ende den 13. Rang. Damit verlor der Sportsoldat vom Tegernsee (515 Punkte) seine Führung im Gesamtweltcup an den Italiener Simone Deromedis (530). Tim Hronek war ebenfalls im Viertelfinale gescheitert.

Nächste Weltcup-Station für die Skicrosser ist vom 6. bis 9. Februar das italienische Val di Fassa. Die Weltmeisterschaften der Ski Freestyler finden vom 17. bis zum 30. März in St. Moritz/Schweiz statt.