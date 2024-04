Weltcupfinale: Dreher bei von Eckermanns Show Fünfter

Anzeige

Die deutschen Springreiter haben beim Weltcupfinale in Riad eine Spitzenplatzierung verpasst. Bester Deutscher war wie schon zum Auftakt Hans-Dieter Dreher (Rheinfelden). Mit Elysium blieb der 52-Jährige im ersten Umlauf ohne Abwurf, im zweiten Durchgang riss er aber zwei Stangen und landete in der Endabrechnung auf Platz fünf. Der Gesamtsieg ging wie erwartet an den favorisierten Schweden Henrik von Eckermann mit King Edward, die den Wettkampf fehlerlos beendeten und ihren Titel erfolgreich verteidigten.

Neben Dreher, der durch einen bitteren Fehler im zweiten Springen am Donnerstag eine gute Ausgangslage hergeschenkt hatte, nahmen die deutschen Reiter Christian Ahlmann (Marl) mit Mandato und der dreimalige Weltcupsieger Marcus Ehning (Borken) mit Coolio am Finale teil. Beide hatten wegen vorangegangener Fehler schon vor der letzten Entscheidung kaum noch Siegesaussichten, qualifizierten sich aber wie Dreher für den zweiten Umlauf der besten 20 Reiterpaare.

Für Ehning startete der Tag schlecht. Schon im ersten Umlauf riss er zwei Stangen und fiel aus den Top 10, letztlich stand nach zwei weiteren Patzern nur Rang 18 zu Buche. Ahlmann unterliefen insgesamt drei Abwürfe, die den 13. Platz bedeuteten.