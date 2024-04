Weltcupfinale: Dreher stark zum Auftakt der Springreiter

Anzeige

Angeführt vom sehr starken Hans-Dieter Dreher hat das deutsche Springreiter-Trio einen durchmischten Start in das Weltcupfinale in Riad erwischt. Dreher (Rheinfelden) mit Elysio und Christian Ahlmann (Marl) mit Mandato haben dank guter Leistungen noch Chancen auf den Weltcupsieg, nur Marcus Ehning (Borken) fiel mit Coolio zum Auftakt etwas zurück.

Dank einer sehr schnellen und fehlerlosen Runde im Einzelumlauf auf Zeit steht Routinier Dreher vorerst auf Rang drei (68,49 Sekunden). Der ehemalige Weltcupsieger Ahlmann blieb ebenfalls ohne Abwurf und wurde in 70,91 Sekunden Siebter. Ehning, dreimaliger Champion, riss eine Stange und landete nur auf dem 19. Platz (77,12). Die Führung sicherte sich Titelverteidiger Henrik von Eckermann aus Schweden auf seinem Paradepferd King Edward (66,28) vor Landsmann Peder Fredricson (67,40).

Ahlmann lobte im Anschluss seinen Partner, den zwölfjährigen Wallach Mandato, er sei "super zufrieden mit ihm, er ist toll gesprungen, sehr fokussiert". Ehning haderte angesichts seines Fehlers. "Mein Pferd war nicht auf das Tempo vorbereitet", klagte der Aachen-Sieger von 2023. Im zweiten Durchgang am Donnerstag wolle er es "besser machen als heute. Morgen haben wir vielleicht mehr Zeit und machen es besser."

Am Donnerstag (17.50 Uhr MESZ) steht für Dreher und Co. der zweite Durchgang auf dem Programm. Dann geht es in einem Umlauf "gegen die Uhr" um die Qualifikation für das Finale am Samstag (ab 14.45 Uhr MESZ). Dort wird in zwei Umläufen das Siegerpaar ermittelt.