Weltcupfinale: Werth in der Kür chancenlos - Fry triumphiert

Dressur-Ikone Isabell Werth hat beim Weltcupfinale in Basel ihren sechsten Titel klar verpasst. In der Kür erreichte die achtmalige Olympiasiegerin zwar mit ihrem Hengst Quantaz starke 84,365 Prozent, musste sich aber der Weltmeisterin Charlotte Fry (Großbritannien) mit Glamourdale deutlich geschlagen geben. Fry ritt mit 88,195 Prozent souverän zu ihrem ersten Sieg bei der inoffiziellen Hallen-WM, Werth wurde Zweite.

"Heute bin ich sehr zufrieden mit Quantaz. Ich konnte natürlich mehr ins Risiko gehen als gestern", sagte Werth: "Am Ende sind wir Zweite geworden. Es war perfekt." Schon im Grand Prix am Freitag hatte sie sich Fry und "Glammy" deutlich geschlagen geben müssen.

Die erstmaligen Starterinnen Bianca Nowag-Aulenbrock (Platz 6/78,990) mit Florine und Carina Scholz (11./75,415) mit Soiree d'Amour präsentierten sich sehr ordentlich.

Den Abschluss in Basel bildet das Finale der Springreiter. Am Sonntag startet das deutsche Quintett in zwei Umläufen mit Stechen (14.00/16.30 Uhr), am besten platziert ist nach den ersten zwei Springen Sophie Hinners mit my Prins als Neunte. Die 28-Jährige besitzt nur noch Außenseiterchancen auf den Sieg.