Weltcupfinale: Werth nach Patzern im Grand Prix Vierte

Anzeige

Dressurikone Isabell Werth hat beim Weltcupfinale in Riad nach Schwierigkeiten nur den vierten Platz im Grand Prix belegt. Die siebenmalige Olympiasiegerin begann mit ihrem Spitzenpferd Quantaz zwar stark, leistete sich dann aber mehrere schwere Fehler in den Zweierwechseln und in der Galopptour. Die Kür findet am Freitag statt.

Bundestrainerin Monica Theodorescu lobte den Beginn des Paares Werth und Quantaz sprach aber zugleich von "deutlichen Fehlern". Bis Freitag erhofft sich Theodorescu Besserung: "Am Donnerstag steht ein Trainingstag an, in der Hoffnung, die Fehler zu verbessern."

Raphael Netz, der in Saudi-Arabien erstmals bei einem Weltcupfinale dabei ist, zeigte mit Great Escape Camelot eine starke Vorstellung. Das Paar erreichte Platz fünf. Bei seinem Ritt habe er sich laut Theodorescu "sehr gut gezeigt, nahezu fehlerfrei."

Matthias Alexander Rath belegte auf Destacado den sechsten Rang. Alle drei Reiterpaare schafften die Qualifikation für Freitag (16.15 Uhr MESZ). Nicht zu schlagen waren die britische Weltmeisterin Lottie Fry und Everdale.