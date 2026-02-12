Weltmeister Schmid fit für Olympia

Skirennläufer Alexander Schmid wird trotz einer noch recht frischen Knöchelverletzung bei den Olympischen Spielen in Bormio starten. Das bestätigte der Deutsche Skiverband vor dem olympischen Riesenslalom am Samstag (10.00/13.30 Uhr, ZDF und Eurosport).

Die Blessur "ist überwunden", sagte Schmid: "Ich war inzwischen mehrmals auf Ski und habe zuletzt am Oberjoch trainiert." Dass er es doch noch zu seinen dritten Winterspielen nach 2018 und 2022 geschafft habe, "ist für mich eine riesige Motivation", sagte der Weltmeister im Parallel-Rennen von 2023. "Und da ich aktuell nicht zu den Favoriten zähle, kann ich befreit auffahren."

Schmid hatte bei einem unterklassigen Rennen in Südtirol Mitte Januar einen Haarriss im Sprunggelenk erlitten. Bei der Olympia-Einkleidung wenige Tage später in München trug er eine Schiene und ging an Krücken.

Im März 2023 hatte sich Schmid einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. "Ich freue mich sehr auf die Olympischen Spiele, weil ich es mir nach meiner Kreuzbandverletzung zum Ziel gesetzt habe, Olympia in Europa miterleben zu können", sagte der Silbermedaillengewinner mit dem Team von 2022.