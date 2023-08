Windsurfer Kördel gewinnt WM-Silber

Anzeige

Windsurfer Sebastian Kördel hat bei den Weltmeisterschaften in Den Haag in der künftigen olympischen iQFOiL-Kategorie Silber gewonnen. Der 32-Jährige aus Radolfzell musste sich am Samstag im Triple-Finale nur dem Niederländer Luuc van Opzeeland geschlagen geben und verpasste damit knapp eine erfolgreiche Titelverteidigung. Für die deutsche Segel-Nationalmannschaft war es die erste WM-Medaille in diesem Jahr, die Veranstaltung endet am Sonntag.

"Es war eine harte Woche, die aber auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ih freue mich auch sehr, dass ich den Nationenstartplatz für Olympia 2024 jetzt schon für Deutschland sichern konnte", sagte Kördel.

Surfen hatte 2021 in Tokio seine Premiere als offizielle olympische Sportart gefeiert, Männer und Frauen gingen mit dem Shortboard an den Start. 2024 wird bei den nach Tahiti ausgelagerten Surf-Wettbewerben auf iQFOiL umgestellt.