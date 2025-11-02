Winter als erste Europäerin in einem "Champions"-Finale

Team-Europameisterin Sabine Winter hat als erste europäische Tischtennis-Spielerin ein Finale bei einem Turnier der WTT-Champions-Serie erreicht. In Montpellier setzte sich die 32-Jährige im Halbfinale mit 4:1 gegen die Südkoreanerin Shin Yu Bin durch.

Im Endspiel des mit 500.000 Dollar dotierten Turniers in Südfrankreich, das zur Premium-Kategorie des Weltverbandes zählt, trifft Winter am Sonntag ab 16.00 Uhr auf die Weltranglistenfünfte Wang Yidi (China) oder auf die Südkoreanerin Joo Cheon Hui, Nummer 22 der Welt.

Winter, derzeit Nummer 26, wird damit in der neuen Weltrangliste erstmals unter den Top 20 geführt und beste Europäerin sein.