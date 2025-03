WM-Bronze, aber wieder kein Weltcuppodest für Straßer

Bei der WM gewann Linus Straßer Bronze, im Weltcup dagegen muss er weiter auf seine erste Podestplatzierung in diesem Winter warten. Beim Slalom im slowenischen Kranjska Gora schied der 32 Jahre alte Münchner bereits im ersten Lauf aus. Mit der Startnummer eins missglückte ihm nach rund 35 Fahrsekunden der Übergang in den Zielhang. Im zehnten Slalom der Saison war es Straßers dritter Ausfall.

Der Norweger Henrik Kristoffersen feierte unterdessen einen Doppelsieg. Den Slalom gewann er vor Landsmann Timon Haugan (+0,17 Sekunden) und Manuel Feller aus Österreich (+0l,23). Im Riesenslalom am Vortag lag er vor Lucas Pinheiro Braathen (Brasilien) und Marco Odermatt (Schweiz). Im Slalom-Weltcup liegt Kristoffersen nun 77 Punkte vor dem Franzosen Clement Noel, im Riesenslalom-Weltcup verkürzte er seinen Rückstand auf Odermatt auf 41 Punkte.

Straßer hatte bei der WM in Saalbach-Hinterglemm am Schlusstag die einzige deutsche Medaille geholt. Seine besten Weltcup-Resultate in diesem Winter sind bislang vierte Plätze in Adelboden und in Kitzbühel. Wie Straßer schied auch Anton Tremmel im ersten Lauf aus, mit der hohen Startnummer 66 verpasste Marinus Sennhofer als 42. das Finale. Bester Deutscher im Riesenslalom war Anton Grammel auf Rang 15.