WM-Medaille im Paarlauf wäre für DEU "ein Traum"

Die Deutsche Eislauf-Union (DEU) glaubt bei der am Mittwoch beginnenden WM in Boston an die Stärke seiner Paarläufer und hofft auf ein ähnlich gutes Abschneiden wie im Vorjahr. "Für den Verband wäre es wirklich ein großer Erfolg, wenn wir die Medaille aus dem letzten Jahr wiederholen könnten. Das wäre ein Traum. Die Zielsetzung haben sich die Athleten auch selbst gegeben", sagte Sportdirektorin Claudia Pfeifer dem SID.