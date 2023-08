WM: Ogunleye im Kugel-Finale - auch Gambetta weiter

Anzeige

Yemisi Ogunleye hat mit einer persönlichen Bestleistung das WM-Finale im Kugelstoßen erreicht. Die Mannheimerin erzielte in der Qualifikation am Samstagmorgen 19,44 m und zog damit wie ihre DLV-Teamkollegin Sara Gambetta (Halle an der Saale/18,70) in das Finale am Abend (20.15 Uhr/ARD und Eurosport) ein. Julia Ritter (Wattenscheid/18,41) schied in Budapest trotz einer Saisonbestweite aus.

"Ich will die Weite noch einmal abrufen - und vielleicht geht es heute Abend ja noch einmal weiter", sagte Ogunleye in der ARD. Die 24-Jährige ist "froh", nach nur wenigen Stunden Pause erneut in den Ring gehen zu dürfen: "Über Nacht wäre ja sicher noch einmal Nervosität aufgekommen." Ihre bisherige Bestweite hatte bei 19,31 m gelegen.