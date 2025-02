WM-Revanche: Robinson führt vor Brignone

Die erste WM-Revanche wird zu einer Angelegenheit der Medaillengewinnerinnen: Beim Weltcup-Riesenslalom der Frauen im italienischen Sestriere liegt Alice Robinson aus Neuseeland nach dem ersten Lauf 0,19 Sekunden vor Federica Brignone aus Italien und 0,83 Sekunden vor Paula Moltzan aus den USA. In Saalbach-Hinterglemm hatte Brignone vor Robinson gewonnen, Moltzan war Dritte geworden.

Einen Dämpfer erlitt Mikaela Shiffrin, die sich erstmals seit ihrem schweren Sturz Ende November in Killington/USA wieder an einen Riesenslalom wagte. Die Amerikanerin, die wegen ihrer posttraumatischen Probleme auf einen WM-Start in dieser Disziplin verzichtet hatte, kam mit 2,89 Sekunden Rückstand ins Ziel und musste dort von Moltzan getröstet werden. Nach dem ersten Lauf liegt Shiffrin auf Rang 18.

Eine deutsche Läuferin ist im Finale (ab 13.30 Uhr/ARD und Eurosport) nicht dabei: Emma Aicher verpasste den zweiten Durchgang mit einem Rückstand von 4,12 Sekunden auf Robinson, Fabiano Dorigo schied aus. Die zuletzt erkrankte Lena Dürr wollte erst im Laufe des Freitags nach Sestriere anreisen. Dort finden am Samstag und Sonntag ein weiterer Riesenslalom sowie ein Slalom statt.