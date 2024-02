Woods-Sohn verpasst Tour-Premiere

Anzeige

Der Sohn von Golf-Superstar Tiger Woods hat seine erste Teilnahme an einem PGA-Turnier klar verpasst. Der 15 Jahre alte Charlie Woods benötigte bei einem Event in Hobe Sound/Florida 86 Schläge für den Par-70-Kurs. Woods junior muss somit am Montag zuschauen, wenn beim Qualifikationsturnier in Palm Beach Gardens die letzten Plätze für das folgende PGA-Turnier an gleicher Stelle vergeben werden.

Woods startete in einer frühen Gruppe und lag nach fünf Löchern schon vier Schläge über Par. Als er an Loch sieben gleich zwölf Schläge benötigte, war auch die letzte Chance auf ein Weiterkommen dahin.

Zum Vergleich: Tiger Woods hatte 1992 als 16 Jahre alter Amateur im Riviera Country Club sein erstes US-PGA-Tour-Event bestritten.