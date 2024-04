Woods träumt vom sechsten Masters-Triumph

Anzeige

Tiger Woods hat noch nicht genug. Nach langer Leidenszeit träumt der Golf-Superstar beim prestigeträchtigen Masters in Augusta vom sechsten Titel. "Wenn alles zusammenkommt, glaube ich, dass ich noch einen holen kann", sagte der 48-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem ersten Major-Turnier des Jahres.

Zum Favoritenkreis gehört Woods nicht, so viel steht bereits vor dem Start am Donnerstag fest. Sein bislang letztes Major spielte das Idol vor fast genau einem Jahr - das Masters in Augusta. Damals musste er aber vorzeitig aufgeben. In der Weltrangliste wird Woods mittlerweile auf Platz 959 geführt.

Nach seinem folgenschweren Autounfall im Februar 2021 wählt Woods seine Turniere mit Bedacht aus. Umso größer ist der Andrang bei seinen wenigen Starts. Am Sonntag drängten unzählige Fans auf den Platz, als Woods für eine Trainingsrunde auf dem Grün stand.

"Dieses Turnier bedeutet mir so viel", sagte Woods: "Es ist ein Teil meines Lebens." Fünf seiner 15 Major-Titel gewann er in Augusta. Seit seinem ersten Triumph dort 1997 schaffte der US-Amerikaner immer den Cut. Gelingt ihm das zum 24. Mal nacheinander, würde er zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen.