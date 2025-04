Zehn Medaillen: Gewichtheber glücklich mit EM-Abschneiden

Die deutschen Gewichtheberinnen und Gewichtheber treten mit zehn EM-Medaillen, aber vor allem einer gehörigen Portion Selbstvertrauen die Heimreise aus Chisinau an. "Es war eine schöne EM", sagte Bundestrainer Almir Velagic nach Abschluss der Wettkämpfe in Moldau: "Wenn man nochmal am letzten Tag mit der letzten Athletin Medaillen holt, dann ist es natürlich umso schöner."