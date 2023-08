Zehnkampf: Neugebauer furios, Kaul solide

Anzeige

Shootingstar Leo Neugebauer (Leinfelden-Echterdingen) ist bei der Leichtathletik-WM furios in den Zehnkampf gestartet und hat nach drei Disziplinen die Führung übernommen. Auch Europameister Niklas Kaul (Mainz) kommt trotz Hüftproblemen langsam in Fahrt. Neugebauer, der im Juni den deutschen Rekord auf 8836 Punkte verbessert hatte, als auch Kaul gelten in Budapest als Medaillenkandidaten.

Neugebauer liefert bisher mit 10,69 m über die 100 m, 8,00 m im Weitsprung und 17,04 m im Kugelstoßen eine sensationelle Show ab, mit 2908 Punkten liegt der 23-Jährige nun souverän in Führung. Kaul lauert mit 2449 Zählern derzeit auf Rang 19. Im Gegensatz zu College-Student Neugebauer hat Kaul seine großen Stärken am zweiten Tag. Manuel Eitel (2616/Ulm) reiht sich zunächst auf Rang elf ein.

Olympiasieger Damian Warner (2812/Kanada) hat als Zweiter knapp 100 Punkte Rückstand auf Neugebauer. Mit Titelverteidiger und Weltrekordler Kevin Mayer musste ein Medaillenkandidat den Zehnkampf verletzungsbedingt bereits beenden. Der Franzose stieg wegen Achillessehnen-Problemen nach dem Weitsprung aus.