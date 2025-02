Zehntes Gold: Kläbo kommt Northug näher

Der norwegische Skilangläufer Johannes Hösflot Kläbo hat am Donnerstag in Trondheim mit seinem Sieg im Sprint seine zehnte Goldmedaille bei Weltmeisterschaften gewonnen. Damit zog er in der ewigen Bestenliste an seinem Landsmann Björn Dählie vorbei und ist nun alleiniger Zweiter. Nur Petter Northug, ebenfalls aus Norwegen, war mit 13 Goldmedaillen erfolgreicher.

Der 28 Jahre alte Kläbo könnte Northug noch in Trondheim erreichen. Fünf weitere Wettkämpfe tragen die Langläufer aus, Kläbo kommt für Starts in allen Entscheidungen infrage.

Der große Dählie hatte 1997 bei der zuvor einzigen WM in Trondheim dreimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze gewonnen. Bei den Frauen führt die Norwegerin Marit Björgen mit 18-mal Gold. Ihre Landsfrau Therese Johaug, die in dieser Saison ihr Comeback gefeiert hat, steht bei 14 Titeln und könnte in Trondheim aufschließen. Ebenfalls 14-mal Gold hat die Russin Jelena Wälbe gewonnen - sie war 1997 in Trondheim mit fünfmal Gold bei fünf Starts die überragende Athletin.

Die erfolgreichsten Skilangläufer und Skilangläuferinnen der WM-Geschichte:

Männer:

1. Petter Northug (Norwegen/2007-2015) 13 3 0

2. Johannes Hösflot Kläbo (Norwegen/2017-) 10 2 1

3. Björn Dählie (Norwegen/1991-1999) 9 5 3

4. Sixten Jernberg (Schweden/1954-1964) 8 3 4

5. Gunde Svan (Schweden/1985-1991) 7 3 1

Frauen:

1. Marit Björgen (Norwegen/2003-2017) 18 5 3

2. Jelena Wälbe (UdSSR/Russland/1989-1997) 14 3 0

3. Therese Johaug (Norwegen/2007-) 14 2 3

4. Larissa Lasutina (UdSSR/Russland/1989-2001) 11 3 2

5. Galina Kulakowa (UdSSR/1968-1982) 9 4 4

Anmerkung:

Der Weltverband FIS zählt Olympische Medaillen von 1928 bis 1980 auch als WM-Medaillen, diese sind eingerechnet.