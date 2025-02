Zeidlers Ziel für LA: "Zeigen, dass wir doch was drauf haben"

Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler treibt für die Spiele 2028 in Los Angeles eine ganz besondere Motivation an. Er wolle sich dort "natürlich bestens präsentieren", sagte Zeidler beim Ball des Sports in der Frankfurter Festhalle: "Besonders als Deutscher, in einem Land, das jetzt von Donald Trump regiert wird. Da möchte man natürlich zeigen, dass wir doch was drauf haben - entgegen dem, was er uns immer erzählt."