Zimmer zu klein: Raimund feiert Gold auf dem Gang

Ein Bier auf dem Gang, mehr war nicht drin: Skispringer Philipp Raimund hat seinen Gold-Coup von Predazzo nur mit einer kurzen Party im Olympischen Dorf gefeiert. Weil dort nicht alle Teamkollegen in ein Zimmer passen, stießen die DSV-Adler kurzerhand auf dem Flur an. Nach einem schnellen Bier war die nächtliche Party auch schon wieder beendet, schließlich kämpft Raimund am Dienstagabend (18.45 Uhr/ZDF und Eurosport) im Mixed schon um die nächste Medaille.

Bundestrainer Stefan Horngacher hatte zuvor bereits mit einem Augenzwinkern das Party-Motto "Ein Bier für die Athleten, zwei für die Trainer" ausgegeben. Weil Raimund nach der Dopingkontrolle aber erst um 23.30 Uhr von der Schanze wegkam, fiel die Feier noch kürzer aus als gedacht.

Zuvor hatte der neue Olympiasieger immer und immer wieder von seinen Goldflügen erzählen müssen. "Ich bin sehr stolz. Ich hätte niemals gedacht, dass es dafür reichen könnte. Ich wusste, es könnte für eine Medaille reichen. Aber dass ich jetzt am Ende mit Gold hier sitzen darf, ist unbeschreiblich", sagte Raimund.