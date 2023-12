2024 drei neue Marken in DTM? Wie es nach Nennschluss mit dem Feld aussieht

Anzeige

Eigentlich wollte der ADAC nach Kalenderwoche 51 und noch vor Weihnachten das DTM-Starterfeld für die Saison 2024 präsentieren, doch dazu kommt es vorerst nicht. Und das, obwohl am 6. Dezember - also vor mehr als zwei Wochen - Nennschluss war. Was ist der Grund?

"Wir freuen uns über ein gutes und vielfältiges Interesse von Teilnehmern an der DTM 2024", so ein Sprecher des ADAC auf Nachfrage von Motorsport-Total.com. "Wir klären derzeit verschiedene Details mit den Teams und Herstellern, bevor wir die Startplätze für 2024 bestätigen."

Abgesehen davon seien in den vergangenen Wochen "neue Hersteller und weitere interessierte Teams an uns herangetreten und wir stehen derzeit im konstruktiven Austausch über eine mögliche Ergänzung des Feldes für 2024."