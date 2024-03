AMG-Team HRT zeigt DTM-Boliden: Wieso es 2024 kein Bilstein-Design mehr gibt

Anzeige

Jetzt hat auch das Mercedes-AMG-Team HRT seine Fahrzeugdesigns für die DTM-Saison 2024 präsentiert. Und vor allem beim Auto von Topfahrer Luca Stolz, der im Vorjahr stärkster Pilot der Marke mit dem Stern war, ändert sich einiges: Sein Bolide wird nicht mehr in der blau-gelben Bilstein-Beklebung am Start sein, sondern im bronze-braunen Design von Sponsor Merbag.

Der größte Mercedes-Händler der Schweiz ist bereits seit 2022 bei HRT an Bord, stellte im Vorjahr auch das Design im ADAC GT Masters - und der Schriftzug war auch auf den DTM-Autos zu sehen. Nun ist man aber für das gesamte Design beim Auto von Stolz verantwortlich, da der Fahrwerkshersteller Bilstein sein Sponsoring auf das Engagement auf der Nürburgring-Nordschleife konzentriert.

Arjun Mainis Mercedes-AMG GT3 wird wie im Vorjahr im dunkelblauen Design von Schmierstoff-Hersteller Mannol antreten.

Warum sich Bilstein auf die Nordschleife konzentriert

Warum Bilstein nach drei Jahren kein Fahrzeug-Design in der DTM mehr stellt? "Sie wollten ihr Engagement bündeln", erklärt HRT-Geschäftsführer und -Teamchef Ulrich Fritz auf Nachfrage von Motorsport-Total.com.

Und es ergibt Sinn, dass das Engagement auf der Nürburgring-Nordschleife für den Fahrwerks-Hersteller attraktiver ist, da dort die Wahl der Stoßdämpfer und Federn freigegeben ist. In der DTM müssen sich die Teams hingegen an das bei der FIA homologierte Einheitsfahrwerk halten - und das stammt beim Mercedes-AMG GT3 von Multimatic.

Dennoch wird Bilstein das Team in der DTM aus technischer Sicht wie schon im Vorjahr mit dem hauseigenen Seven-Post-Rig - einem Hightech-Fahrdynamik-Prüfstand - unterstützen, um ohne nötige Streckentests das beste Set-up zu finden. "Ich könnte mir keinen besseren Technologiepartner vorstellen", sagt Fritz.

Erster Auftritt beim offiziellen DTM-Test

Auch mit den neuen DTM-Designs ist er zufrieden: "Unserer beiden Mercedes-AMG GT3 für die neue DTM-Saison sind ein echter Blickfang. Wir sind enorm stolz auf unsere starken Partnerschaften, die den Einsatz mit ihrer Unterstützung erst möglich machen."

Die neuen Beklebungen wird das Haupt-Racing-Team erstmals in einem knappen Monat live präsentieren - und zwar beim offiziellen DTM-Test in Hockenheim am 9. und 10. April. Ende April findet dann der DTM-Saisonauftakt in Oschersleben statt, bei dem HRT als eines von zwei Mercedes-AMG-Teams an den Start gehen wird.