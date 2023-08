Anzeige

Pole für Lamborghini-Pilot Mirko Bortolotti am Sonntag auf dem Lausitzring: Er profitiert dabei vom Abbruch, den SSR-Teamkollege Deledda verursacht hatte.

Poleposition für SSR-Lamborghini-Pilot Mirko Bortolotti bei bedecktem Himmel und Regengefahr beim Sonntags-Qualifying der DTM auf dem Lausitzring (das 2. Rennen heute ab 12:55 Uhr LIVE in SAT.1, im Stream auf ran.de, in der ran-App und auf JOYN): Der Italiener setzte sich mit einer Rundenzeit von 1:20.901 gegen Abt-Audi-Pilot Ricardo Feller (+0,133) auf Platz zwei und Grasser-Markenkollege Clemens Schmid (+0,143) auf Platz drei durch.

Dadurch verkürzt Bortolotti den Rückstand in der Meisterschaft von acht auf fünf Punkte, da DTM-Leader Thomas Preining mit 0,252 Sekunden Rückstand hinter Bortolottis Teamkollege Franck Perera Fünfter wurde.

Die Pole-Zeit war um eine Sekunde langsamer als am Vortag, was darauf zurückzuführen war, dass die Reifen bei keinem der Piloten am Ende auf Temperatur waren.