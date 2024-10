Wie die Ausgangslage vor Rennen am Samstag ist und wie der Gesamtsieger schon nach dem ersten Renntag feststehen würde, fasst ran zusammen.

Drei Kandidaten kommen noch für den Gesamtsieg in Frage: Mirko Bortolotti (SSR Performance), Kelvin van der Linde (Audi Sport Team Abt Sportsline) und Maro Engel (Mercedes-AMG Team Winward).

Während am Freitag zunächst mit den beiden Freien Trainings gestartet wird, geht es am Samstag und Sonntag schließlich um alles: den Titel des besten DTM-Fahrers des Jahres.

Am Wochenende steigt das Saisonfinale der DTM am Hockenheimring ( live auf ProSieben und im Livestream auf ran.de und Joyn ). Mit Mirko Bortolotti, Kelvin van der Linde und Maro Engel können noch drei Piloten den Gesamtsieg holen. Aber wer wird wie am Samstag zum DTM-Champion 2024?

DTM-Finale am Hockenheimring live: Die Ausgangslage vor dem Samstags-Rennen

Bortolotti geht mit einem Vorsprung von 12 Punkten vor van der Linde in das Samstags-Rennen ( live auf ProSieben, bei JOYN und ran.de ), Engel liegt weiter 20 Punkte hinter dem Italiener.

Kelvin van der Linde sicherte sich in einem spannenden Qualifying die Pole Position und damit drei wichtige Punkte. Mirko Bortolotti und Maro Engel platzierten sich auf sieben bzw. neun und gingen leer aus.

DTM-Finale am Hockenheimring live: So lief das Qualifying

Der Sieger des Rennens erhält 25 Zähler, der Zweitplatzierte 20, der Drittplatzierte 16, der Viertplatzierte 13 und der Fünftplatzierte 11. Für Rang sechs gibt es noch zehn Zähler, für jeden darunter liegenden Fahrer dann bis Rang 15 immer einen Punkt weniger. Maximal kann ein Pilot an einem Renntag also 28 Zähler einheimsen.

DTM-Finale am Hockenheimring live: Die Punktevergabe

Der einzige der drei Fahrer, der sich schon am Samstag zum DTM-Sieger krönen kann, ist Bortolotti. Um das zu erreichen, muss der Italiener nach dem Rennen mindestens 29 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten der Fahrerwertung aufweisen.

DTM-Finale am Hockenheimring: So steht der Champion bereits am Samstag fest

Auch bei einem Ausfall van der Lindes müsste Bortolotti mindestens Zweiter werden, um sich schon am Samstag zum neuen DTM-Champion zu krönen. Tritt keiner der eben genannten Fälle ein, wird die Entscheidung auf den Sonntag vertagt.

In diesem Fall muss Bortolotti unbedingt vor dem Südafrikaner die Ziellinie überqueren und ihn um mehrere Plätze distanzieren. Gewinnt der Italiener am Samstag, darf van der Linde maximal Achter werden (25 zu 8 Punkten). Wird Bortolotti Zweiter, dürfte van der Linde das Rennen maximal als Zwölfter beenden (20 zu 3 Punkten).

Für Kelvin van der Linde wäre zunächst wichtig, am Samstag möglichst viele Punkte aufzuholen und die verbliebene Titelchance nicht schon vorzeitig aus den Händen zu geben. Er darf am ersten der beiden Renntage nicht mehr als 17 Punkte auf Bortolotti verlieren.

DTM-Finale am Hockenheimring: So kann Kelvin van der Linde Champion werden

Kommt der Abt-Audi-Pilot vor seinem Titelrivalen ins Ziel, fällt die Titelentscheidung in jedem Fall erst am Sonntag. Unabhängig davon, welchen Platz der aktuelle Tabellenführer im Qualifying und Rennen am Samstag erreicht, würde Kelvin van der Linde den Titelkampf mit einem Podestplatz im ersten Rennen offen halten.

Übrigens: Sollten Bortolotti und van der Linde am Ende gleich viele Zähler gesammelt haben, hätte der Abt-Audi-Pilot ungeachtet der Hockenheim-Ergebnisse einen entscheidenden Vorteil. Denn während der Lamborghini-Pilot in Spielberg seinen bisher einzigen Saisonsieg bejubeln durfte, stand der Südafrikaner in diesem Jahr schon zweimal ganz oben auf dem Podium. Und bei Punktgleichzeit ist die Anzahl der Siege entscheidend.