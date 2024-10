Anzeige

Platz 8: Ayhancan Güven (Manthey EMA) Nach zuletzt schwierigen Rennwochenenden schlug der zweite Manthey-Pilot in Spielberg zurück und belohnte sich mit einem starken fünften (Samstag) und einem siebten (Sonntag) Platz. In der Meisterschaft spielen sowohl er, als auch Teamkollege Thomas Preining keine Rolle mehr, allerdings liegt der Hockenheimring Porsche. Konserviert Güven seine gute Form, könnte er am Wochenende für eine Überraschung sorgen.

Ayhancan Güven © IMAGO/Jan Huebner

Platz 7: Sheldon van der Linde (Schubert Motorsport) Platz sieben vor dem Wochenende in Spielberg, Platz sieben vor dem Hockenheimring. Der Champion von 2022 bleibt sich treu und sammelte auch in der Steiermark fleißig Punkte, allerdings ohne den ganz großen Wurf zu landen. Machte seinem Bruder bei seiner Aufholjagd durch das Feld artig Platz und könnte in dieser Rolle auch am Wochenende "hilfreich" sein. Fährt der 25-Jährige sein eigenes Rennen – oder achtet er doch zu sehr auf das familiäre Glück?

Sheldon van der Linde © IMAGO/Jan Huebner

Platz 6: Rene Rast (Schubert Motorsport) Seinen vierten DTM-Titel musste der Routinier abschreiben, dafür meldete er sich am Sonntag in Spielberg mit einer unfassbar starken Leistung zurück. Begünstigt durch die starke Leistung seines BMW pflügte Rast durch das Feld und feierte einen überlegenen Sieg, der ihn auf Platz vier in der Fahrerwertung katapultierte. Der "undankbare vierte Platz" dürfte den 37-Jährigen nicht zufriedenstellen – ein enges Duell mit Preining (vier Punkte dahinter) dürfte das Rennen jedoch beleben …

Rene Rast © IMAGO/Eibner

Platz 5: Thomas Preining (Manthey EMA) Ähnlich wie Rast läuft der Titelverteidiger in dieser Saison seinen Erwartungen hinterher, allerdings konnte er am Sonntag in Österreich zumindest für einen kleinen Höhepunkt sorgen: Nach Platz 12 im ersten Rennen kletterte der Lokalmatador als Zweiter auf das Podest und eroberte so den fünften Platz in der Fahrerwertung. Vergangenes Jahr gewann Preining beide Rennen in Hockenheim, die Strecke liegt ihm und seinem Porsche also – zündet der Champion nochmal ein Feuerwerk?

Thomas Preining © IMAGO/Eibner

Platz 4: Arjun Maini (Mercedes-AMG Team HRT) Der Inder ist einer der Shootingstars der laufenden Saison und unterstrich in Spielberg einmal mehr, dass er zu den stärksten Fahrern im Feld zählt. Nach der Pole am Samstag fuhr der Mercedes-Pilot im Rennen zweimal auf Rang drei und belegt nun einen geteilten sieben Platz in der Fahrerwertung. Dennoch könnte auch er im Titelkampf eine große Rolle einnehmen: Als Markenkollege könnte er Maro Engel wichtige Schützenhilfe leisten.

Arjun Maini © IMAGO/Eibner

Platz 3: Maro Engel (Mercedes-AMG Team Winward) Zuverlässig wie ein Eichhörnchen im Winter sammelte der Deutsche auch in Spielberg seine Punkte, nach einem starken zweiten Platz am Samstag waren es am Sonntag mit Rang acht aber wohl etwas zu wenig. 20 Zähler trennen Engel vom Spitzenplatz – es bräuchte also ein mittelschweres Wunder, um dem Routinier seinen ersten DTM-Titel zu ermöglichen. Allerdings ist im Motorsport immer alles möglich, auch für "Mr. Konstanz".

Maro Engel © IMAGO/Eibner

Platz 2: Kelvin van der Linde (Abt Sportsline) Achter und Fünfter, dazu nur noch Meisterschaftszweiter mit 15 Punkten Rückstand – der Abt-Pilot erlebte ein vergleichsweise verkorkstes Wochenende in Spielberg und muss in Hockenheim all in gehen. Der Druck schien den Südafrikaner am Red-Bull-Ring etwas aus dem Konzept zu bringen. Nun ist der Gejagte der Jäger – vielleicht ein entscheidender psychologischer Vorteil im Kampf um den Titel.

Kelvin van der Linde © IMAGO/Eibner

Platz 1: Mirko Bortolotti (SSR Performance) Im 13. Saisonrennen der erste Sieg inklusive Tabellenführung – Mirko Bortolotti performt am besten, wenn es darauf ankommt. Der Lamborghini-Pilot ist der Mann der Stunde und reist zudem mit einem komfortablen Vorsprung nach Hockenheim, die Vorzeichen könnten also besser kaum sein. Bringt der Italiener zwei solide Rennen über die Linie, sollte ihm der Titel gehören – allerdings gilt für ihn das Gegenteil wie für van der Linde: Der Jäger ist plötzlich der Gejagte …