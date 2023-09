DTM am Sachsenring live im Free-TV und Livestream: Übertragung, Startzeit der Rennen, Strecke

Anzeige

Die DTM ist vom 8. bis zum 10. September am Sachsenring zu Gast. Im Free-TV seht ihr die Rennen live auf ProSieben, alle Sessions gibt es im kostenlosen Livestream auf ran.de und in der ran-App.

Die DTM-Saison 2023 ist in vollem Gange und neigt sich langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Vom 8. bis 10. September steigt das Rennwochenende am Sachsenring. Im Anschluss geht es nur noch nach Spielberg, ehe das große Finale am Hockheimring steigt.

Viel Zeit bleibt den Piloten also nicht mehr, um Mirko Bortolotti (SSR Performance) von der Spitze der Fahrerwertung zu verdrängen. Der Italiener steht mit 138 Punkten an der Spitze, Thomas Preining (Manthey EMA) liegt nur sieben Zähler dahinter. Auf dem dritten Platz folgt Ricardo Feller, der Schweizer vom Audi Sport Team Abt Sportsline hat aktuell 119 Punkte auf dem Konto.

Ein besonderer Fokus dürfte auf dem Zustand des Gesamtführenden liegen. Bei einem Testlauf in Le Castellet Ende August crashte Bortolotti, beim Testlauf am Sachsenring am 31. August nahm er nicht teil. Laut eigener Aussage war das aber von vornherein geplant.

In der Nähe von Chemnitz (Sachsen) werden naturgemäß auch viele Blicke auf die deutschen Piloten gerichtet sein. Wie schlägt sich Maro Engel im Mercedes, aktuell auf Platz sechs der Fahrerwertung. Was macht BMW-Fahrer Rene Rast (Schubert Motorsport)?

Einen ersten Aufschluss über die Leistungsfähigkeit auf der traditionsreichen Strecke, die nach 21 Jahren ihr Comeback im DTM-Rennkalender feiert, werden die Trainings geben, ehe am Samstag und Sonntag die Rennen auf dem Programm stehen.