DTM: Titelverteidiger Bortolotti wechselt zu Abt

Gleiche Marke, anderer Rennstall: DTM-Champion Mirko Bortolotti geht in der kommenden Saison für das Team Abt Sportsline an den Start. Dies teilte der ADAC am Donnerstag mit. Teamkollege des 35-jährigen Italieners, der damit auch in der Saison 2025 einen Lamborghini pilotiert, ist der Däne Nicki Thiim (35).

Bortolotti glaubt, bei seinem neuen Rennstall "alle Zutaten" vorzufinden, "um gemeinsam erfolgreich zu sein". Nicht nur die Startnummer 1 bringt er mit auf sein Auto, sondern auch das Ziel, Meister zu bleiben. Seit drei Jahren gehört Bortolotti zu den Top-Fahrern der DTM, er verbuchte vier Rennsiege und insgesamt 18 Podiumsplätze.

Nach 25 Jahren tritt Abt Sportsline erstmals mit Werksunterstützung von Lamborghini an. Die neue Saison beginnt am 26. und 27. April mit zwei Rennen in Oschersleben.