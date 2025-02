Das DTM-Fahrerfeld für die Saison 2025 nimmt weier Formen an. Lamborghini setzt von Anfang an auf zwei Werksfahrer. Einer kennt das Gefühl von Siegen schon aus der vergangenen Saison.

Das Fahrergespann für die DTM-Saison 2025 (live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App) steht beim TGI Lamborghini Team by GRT. Die Mannschaft aus Österreich schickt die beiden Lamborghini-Werksfahrer Luca Engstler (Kempten) und Jordan Pepper aus Südafrika in die Rennen der am 25. April in Oschersleben startenden Saison.

Das Duo fährt in zwei Lamborghini Huracán GT3 Evo2. Unterstützt wird das Team um Gottfried Grasser von Lamborghini Squadra Corse.

Für Engstler, der 2024 beim Auftakt in Oschersleben sowie beim Finale in Hockenheim Siege einfuhr, wird es die dritte DTM-Saison sein. "Werksfahrer einer so großartigen Marke wie Lamborghini zu werden, macht mich unfassbar stolz und glücklich", wird der 24-Jährige in einer Mitteilung vom Team zitiert.

Er hoffe, "dass wir an die Siege im vergangenen Jahr anknüpfen können". Engstlers Fahrzeug wird in den Farben seines Partners Liqui Moly erstrahlen.