Fahrerwechsel bei HRT: Wieso Stolz ausfällt und welcher Hochkaräter fährt

Großes Pech für Mercedes-AMG-Werksfahrer Luca Stolz: Wie sein HRT-Team in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat, wird der Sachsenring-Sieger beim DTM-Saisonfinale in Hockenheim "aus gesundheitlichen Gründen" nicht an den Start gehen. Das Team hat aber mit Mercedes-AMG-Werksfahrer Jules Gounon hochkarätigen Ersatz gefunden.

Über Stolz? Gesundheitszustand gibt es keine genauen Angaben, der 29-Jährige war aber schon beim Rennen der Intercontinental GT-Challenge vor zwei Wochen in Indianapolis angeschlagen, als Stolz gemeinsam mit Alex Palou und Fabian Schiller für das Lone-Star-Team antrat.

"Er war schon in Indianapolis nicht fit, ist deswegen dort auch nur Short-Stints gefahren", sagt HRT-Teamchef Ulrich Fritz auf Nachfrage von Motorsport-Total.com. Damals hoffte man aber noch auf einen Start in Hockenheim.

"Es ist dann einfach nicht besser geworden. Deshalb haben wir uns gestern auch auf Anraten seines Arztes entschieden, dass es nicht zielführend ist, dass er hier an den Start geht", erklärt Fritz die Entscheidung, die laut Informationen von Motorsport-Total.com erst am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr fiel.

Für die am Nürburgring ansässige HRT-Truppe bedeutet der Ausfall von Stolz, der seit 2022 für das Team in der DTM an den Start geht und als Neunter der Meisterschaft keine Titelchancen mehr hat, durchaus eine Herausforderung. Denn der für Andorra startende und in Frankreich geborene Gounon trat bislang noch nie für die Mercedes-AMG-Mannschaft von Hubert Haupt an.

In kurzer Zeit muss nun ein Sitz vorbereitet werden, zudem benötigt der 29-Jährige, der 2017 das ADAC GT Masters gewann, einen passenden Rennanzug für die DTM. Für Gounon, der - wie man hört - durchaus DTM-Ambitionen hat, ist der Start beim Saisonfinale aber auch eine Chance. Er weilte gerade in Portimao, als er von seinem DTM-Start erfuhr, weil seine Freundin Michelle Gatting dort in der European-Le-Mans-Serie an den Start geht.

"Das Haupt-Racing-Team bedankt sich bei Jules für das kurzfristige Einspringen und wünscht Luca eine schnelle Genesung", teilt die Truppe mit.