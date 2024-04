"Go hard or go Home": SSR-Team zeigt Lamborghini-Designs für DTM-Saison 2024

Anzeige

Nachdem SSR Performance bei der Fahrerbekanntgabe mit Mirko Bortolotti und Nicki Thiim kurz vor Weihnachten nur einen Carbon-Look zeigte, hat das Team wenige Tage vor dem offiziellen DTM-Test in Hockenheim (9. - 10. April) nun die finalen Designs für die kommende Saison präsentiert. Die zwei Lamborghini Huracan GT3 Evo2 werden erneut im hauseigenen Farbton "SSR-Grün" mit schwarzen Akzenten ins Rennen geschickt.

Abgesehen von kleinen Änderungen bei den Sponsorenlogos sieht das Farbschema wie im Vorjahr aus - bei Thiims Boliden prangt dessen Motto "Go hard or go Home" im Heck. "Schön, dass ich mein Fahrermotto in das Design mit einbringen konnte", freut sich der dänische Neuzugang, der als Aston-Martin-Werksfahrer dank einer Freigabe seines Herstellers im Lamborghini sitzt und sein DTM-Comeback feiert.

Wie die Fans die Boliden unterscheiden können? Beim Fahrzeug von Bortolotti mit der Startnummer 92 wurden die Außenspiegeln und Flaps an der Front wie 2023 mit der SSR-Grundfarbe versehen. Bei Thiims Boliden mit der Startnummer 94 setzt man an diesen Stellen hingegen auf rote Elemente.

Beim offiziellen Zweitages-Test in Hockenheim werden die Boliden erstmals in den neuen Designs zu sehen sein, ehe am letzten April-Wochenende der Saisonauftakt in Oschersleben über die Bühne geht.

"Mit unserem Design bin ich sehr happy", sagt Teambesitzer Stefan Schlund. "Wir haben uns perfekt auf die Saison vorbereitet und mit Mirko und Nicki ein unheimlich starkes Fahrer Line-up. Nach der Vizemeisterschaft 2023 gibt es für uns natürlich nur ein Ziel: den Meistertitel. Ich freue mich auf einen engen Kampf."

Damit sich Thiim an sein Team und die für ihn neue Evo-Version des Huracan gewöhnen kann, hat die Truppe im Februar das GT-Winter-Series-Gastspiel in Valencia und einen Test in Barcelona absolviert. Ein cleverer Schachzug, denn seit 1. März gilt ein Testverbot in der DTM. Vizemeister Bortolotti kennt Team und Fahrzeug bereits aus dem Vorjahr und war in den vergangenen Monaten mit LMDh- und GT-Einsätzen für Lamborghini beschäftigt.

Auch Teamchef Mario Schuhbauer lässt keinen Zweifel, dass man 2024 im dritten Anlauf - auch mit neuem Personal vom BMW-Team Schubert - DTM-Meister werden will. "Es wird eine unheimlich spannende Saison, und wir sind bereit für diese Herausforderung. Beim Test in Hockenheim können wir uns endlich mit den anderen Teams messen und unsere Pace unter Beweis stellen."

Natürlich habe man "den DTM-Titel fest im Visier. Wir konnten in unserer ersten Saison mit Lamborghini viel lernen und mit diesen Daten können wir die Fahrzeuge in diesem Jahr noch besser auf die Anforderungen der jeweiligen Rennstrecke einstellen."