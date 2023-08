Andre Lotterer (Avalanche Andretti)

Somit beendete Lotterer (re.) die Saison mit 23 Zählern auf Platz 18 in der Fahrerwertung, Teamkollege Dennis sammelte hingegen mit dem gleichen Boliden 206 Punkte mehr. Dennoch konnte der Deutsche dem letzten Rennwochenende etwas Positives abgewinnen: "Ich bin überglücklich, dass das Team den dritten Platz in der Teamwertung erreicht hat", bilanzierte er bei "e-formel.de" nachdem Avalanche Andretti sich im letzten Rennen noch an Porsche vorbeischob.