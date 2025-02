Nach DTM-Cockpit bei Manthey: Morris Schuring wird offiziell Porsche-Pilot

Nach dem DTM-Cockpit für Morris Schuring bei Manthey folgt nun der nächste Karriereschritt für den Niederländer, der am 20. Februar seinen 20. Geburtstag feierte: Der Youngster wird Porsche-Vertragsfahrer, gehört damit also offiziell zum Kader der Traditionsmarke.

"Damit geht für mich ein Traum in Erfüllung, das war von Anfang an mein Ziel", freut sich Schuring, der im Vorjahr mit Manthey EMA in der LMGT3-Klasse der 24-Stunden-Klassiker von Le Mans triumphierte und damit seinen bisher größten Erfolg feierte.

"Dass ich nun tatsächlich offiziell für und im Namen von Porsche fahren darf, bedeutet mir unglaublich viel!", sagt Schuring, der nun als 19. Pilot für den Kader nachnominiert wurde und von einem "Meilenstein in meiner Karriere" spricht.

Nachdem sich Schuring 2023 zum jüngsten Rennsieger des Porsche-Carrera-Cups Deutschland gekürt hatte, wurde er Ende des Jahres zur Juniorensichtung von Porsche eingeladen, setzte sich dort aber nicht durch. Stattdessen erhielt Alessandro Ghiretti den Zuschlag. Ein herber Rückschlag - doch über Manthey hat er es nun doch geschafft, Teil des Kaders zu werden.

Auch Manthey-DTM-Kollege Ayhancan Güven ist übrigens Vertragsfahrer, während Ex-DTM-Champion Thomas Preining Werksfahrer-Status hat - das ist die höchste Stufe bei Porsche.

Man darf nun gespannt sein, wie Schurings Fahrzeug in der DTM aussehen wird, denn das Design des offiziell unter der Nennung Manthey-Junior-Team eingeschriebenen Porsche 911 GT3 R wurde im Gegensatz zu den beiden Manthey-EMA-Boliden von Preining und Güven noch nicht vorgestellt.

Zudem ist aktuell ungewiss, wie das Programm Schurings im Jahr 2025 aussehen wird. Neben der DTM darf sich der Youngster Einsätze auf der Nürburgring-Nordschleife beim 24-Stunden-Klassiker und in der Nürburgring-Langstrecken-Serie NLS erhoffen, in der er Ende 2024 erstmals im Porsche zum Einsatz kam und gemeinsam mit Güven im "Grello" Platz zwei holte.

Schuring hat sich über die Porsche-Cups im Motorsport nach oben gearbeitet: Im Alter von 15 Jahren holte er im Porsche-Carrera-Cup Benelux seine ersten Siege, wodurch er rasch den Sprung auf die internationale Bühne im deutschen Porsche-Carrera-Cup und im Porsche-Supercup schaffte. Im Vorjahr wechselte er in den GT3-Bereich und holte mit Manthey EMA in der LMGT3-Endwertung Platz zwei.