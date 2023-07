Sam Bird (Jaguar)

Sam Bird gehört zu den Fahrern, die von Anfang an dabei sind - Bird geht 2023 in seine neunte Formel-E-Saison. Seine beste Platzierung war in Saison drei Rang drei. Von 2010 bis 2013 schnupperte er Formel-1-Luft, als er für Mercedes an Testfahrten teilnahm und generell als Testfahrer fungierte. Dazu gehörte auch regelmäßiger Kontakt zu Lewis Hamilton, Nico Rosberg oder Michael Schumacher. Sein Traum von der Königsklasse erfüllte sich aber nicht, Mercedes kündigte ihm, wodurch er schließlich in der Formel E landete. Beim Londoner E-Prix 2015 feierte er den wohl schönsten Sieg seiner Laufbahn: "Dein Heimrennen vor deinen Fans zu gewinnen, zählt zu den denkwürdigsten Erlebnissen, die man als Rennfahrer haben kann", sagte der Brite. © imago images/Kr‰ling