Günther siegt in Sao Paulo - Wehrlein verliert WM-Führung

Maximilian Günther hat in der Formel E seinen ersten Saisonsieg gefeiert, der frühere Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein hingegen im Kampf um den WM-Titel einen weiteren Rückschlag kassiert. Beim fünften Saisonrennen in Tokio triumphierte Maserati-Pilot Günther am Samstag, nachdem er in den ersten vier Läufen keinmal auf das Podium gefahren war.

Bei seinem fünften Karriere-Erfolg setzte sich der 26-Jährige mit nur 0,755 Sekunden Vorsprung auf den britischen Pole-Setter Oliver Rowland (Nissan) durch, den er in der 24. von 33 Runden überholt hatte. Dritter wurde Rowlands Landsmann Jake Dennis (Andretti).

Wehrlein wurde Fünfter und verlor damit die Führung in der WM-Wertung an den punktgleichen Rowland (beide 63 Punkte). Der 29 Jahre alte Porsche-Pilot Wehrlein hatte den Saisonauftakt in Mexiko-Stadt gewonnen, hat seitdem aber stets das Podium verpasst. Günther schob sich mit 48 Punkten auf Platz fünf in der WM-Wertung vor.

Der Formel-E-Kalender umfasst in diesem Jahr 16 Rennen, verteilt auf zehn Stationen. Eines der Doppel-Events der zehnten Saison steigt in Berlin erneut auf dem Gelände des stillgelegten Flughafens Tempelhof, am 11. und 12. Mai wird dort auf einer neuen Streckenvariante gefahren. Die nächsten beiden Rennen finden am 13. und 14. April im italienischen Misano statt.