Abu Dhabi: Norris zum Auftakt souverän

WM-Spitzenreiter Lando Norris hat am Freitag seine Ambitionen auf den ersten WM-Titel in der Formel 1 recht eindrucksvoll unterstrichen. Der McLaren-Pilot drehte im freien Training von Abu Dhabi die mit Abstand schnellste Runde, gut drei Zehntelsekunden Vorsprung hatte er auf Weltmeister Max Verstappen im Red Bull, der zum Auftakt des Saisonfinales Zweiter wurde. Oscar Piastri im zweiten McLaren, dritter Titelanwärter beim letzten Rennen des Jahres, wurde nur Elfter.

Vor dem Rennen am Sonntag (14.00 Uhr MEZ/Sky) hat Norris zwölf WM-Punkte Vorsprung auf Verstappen, Piastri hat 16 Zähler Rückstand auf Norris. Aus eigener Kraft kann am Sonntag nur Norris den Titel holen, dem Engländer reicht für seinen ersten Triumph ein Platz auf dem Podest. Verstappen und Piastri dagegen benötigen möglichst einen Sieg und zudem schwache Ergebnisse der Konkurrenz.

Daher ist das Abschneiden der übrigen Topteams interessant: Zeigen sich Ferrari und Mercedes auf der Höhe und fahren um die vorderen Plätze mit, steigen die Chancen von Verstappen und Piastri, Norris doch noch abzufangen. George Russell wurde als bester Mercedes-Fahrer Dritter, Charles Leclerc kam im Ferrari nur auf Rang acht. Nico Hülkenberg im Sauber kam als Fünfter hervorragend ins Wochenende.