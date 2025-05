Baby-Alarm: Max Verstappen fehlt am Medien-Donnerstag in Miami

Formel-1-Fahrer Max Verstappen fehlt beim Auftakt zum Miami-Grand-Prix 2025 : Der Medientag am Donnerstag vor dem Rennwochenende findet ohne den WM-Titelverteidiger statt.

Verstappens Team Red Bull begründet sein Fehlen mit einem kurzen Statement: "Max wird nicht am Medientag in Miami teilnehmen, da er die Geburt seines Kindes erwartet."

Der Rennstall versichert, Verstappen selbst sei wohlauf und werde ab Freitag regulär an der Rennstrecke sein und am Fahrbetrieb teilnehmen.

Weitere Details nennt Red Bull nicht: "Zum jetzigen Zeitpunkt werden wir keine weiteren Kommentare abgeben, um die Privatsphäre von Max und seiner Familie zu respektieren."

Das erste Kind für Max Verstappen

Für Verstappen und seine Lebensgefährtin Kelly Piquet ist es das erste gemeinsame Kind. Weltmeister-Tochter Piquet hat bereits eine Tochter aus ihrer früheren Beziehung zu Ex-Formel-1-Fahrer Daniil Kwjat. Das Paar trennte sich 2019 wenige Monate nach der Geburt. Seit 2020 ist Verstappen der Mann an Piquets Seite.

Im vergangenen Jahr hatten die beiden die bevorstehende Geburt mit einem Posting in den sozialen Netzwerken angekündigt und dazugeschrieben: "Mini Verstappen-Piquet auf dem Weg!" Sie gaben an, sie "könnten nicht glücklicher sein" mit ihrem "kleinen Wunder".

Und auch so viel hat Verstappen bereits verraten: Eine "Babypause" will er in der Formel 1 nicht einlegen, sondern seine Karriere wie geplant fortsetzen. Er werde aber vielleicht seine Hobbys zeitlich etwas einschränken müssen, meint Verstappen.

Ausnahme für Max Verstappen

Dieses "Wunder" ist nun der Grund, weshalb Verstappen in Miami verspätet in das Rennwochenende startet. Denn eigentlich ist es Formel-1-Fahrern nur in Ausnahmefällen gestattet, dem Medientag am Donnerstag fernzubleiben - zum Beispiel aus gesundheitlichen oder, wie in diesem Fall, familiären Gründen.