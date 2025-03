Bald ein Fünfkampf? Stella glaubt an Spannung in der Formel 1

Der Traditionsrennstall McLaren hat aus dem jahrelangen Dreikampf an der Spitze der Formel 1 einen Vierkampf gemacht. Teamchef Andrea Stella glaubt allerdings, dass in der neuen Saison ganz vorne sogar noch mehr Betrieb herrschen könnte - zumindest im Qualifying.

"Wir haben zuletzt immer von den Top-4 gesprochen", sagte Stella im Rahmen der Testfahrten in Bahrain mit Blick auf Red Bull, Ferrari, McLaren und Mercedes, "aber vielleicht müssen wir unsere Sprache in diesem Jahr erneut anpassen. Das wären dann die Top-5 oder Top-6. Es scheint auf jeden Fall ein paar schnelle Autos da draußen zu geben."

Stella bezieht seine Einschätzung vor allem auf die Leistungen auf einer schnellen Runde, welche die Teams für ein starkes Qualifying benötigen. Am Donnerstag in Bahrain war Carlos Sainz, vergangene Saison noch im Ferrari, im Williams überraschend schnellster Mann des Tages gewesen. "Wir sehen, dass es einige Autos gibt, die mit wenig Benzin an Bord sehr konkurrenzfähige Rundenzeiten hinbekommen", sagte der McLaren-Teamchef, Williams gehöre dazu, "das ist aus den Daten ersichtlich."

Schon im Vorjahr war der Kampf um die besten Startplätze enger als zuvor. Keines der vier Top-Teams stand seltener als viermal auf der Pole Position. Weltmeister wurde letztlich Max Verstappen im Red Bull, McLaren mit Lando Norris und Oscar Piastri gelten 2025 als Mitfavoriten. Die Saison beginnt am 16. März mit dem Großen Preis von Australien.