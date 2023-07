Verlierer: Ferrari

Die Durststrecke von Ferrari setzte sich auch in Ungarn fort. Nachdem Charles Leclerc und Carlos Sainz zuletzt in Silverstone bereits deutlich hinter den Erwartungen zurückblieben und es jeweils gerade so in die Top 10 schafften, lief es auch am Hungaroring nicht erheblich besser. Leclerc beendete das Rennen auf Platz sieben, Sainz auf Rang acht. Somit setzt sich der Trend fort, wonach Ferrari immer mehr den Anschluss an Red Bull Racing, McLaren und auch Mercedes zu verlieren droht. © 2023 Getty Images