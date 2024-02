Bewerbungs-Saison 2024: Hülkenberg will "herausstechen"

Anzeige

Nico Hülkenberg geht optimistisch in seine elfte Saison als Stammpilot in der Formel 1 und will sich für eine mögliche Cockpit-Rochade im Jahr 2025 in Stellung bringen. "Das Beste, was ich tun kann, ist die bestmögliche Leistung bringen und auf diese Weise herausstechen", sagte Hülkenberg am Mittwoch vor dem Saisonstart in Bahrain (Samstag, 16.00 Uhr/Sky und RTL).

"Kein Rennfahrer ist geduldig, wir hätten immer am liebsten schon gestern Gewissheit", sagte er mit Blick auf die zahlreichen Fahrerverträge, die Ende 2024 auslaufen: "Aber wenn ein paar Rennen absolviert sind, dann wird sich da schon eine gewisse Dynamik entwickeln."

Hülkenberg, 36 Jahre alt, hatte im vergangenen Jahr sein Comeback in der Formel 1 gegeben. Im Haas war es allerdings ein schwieriges Jahr, der US-Rennstall war Letzter der Teamwertung. Auch deshalb musste Teamchef Günther Steiner gehen, er wurde durch den Japaner Ayao Komatsu ersetzt.

Zu Beginn dieser Saison habe er nun grundsätzlich "ein besseres Gefühl", sagte Hülkenberg: "Damals kam ich aus einer dreijährigen Pause, das hinterlässt Spuren. Jetzt habe ich wieder eine ganze Saison hinter mir, kenne das Team und das Auto, ich fühle mich viel besser vorbereitet."

Während der dreitägigen Testfahrten in der vergangenen Woche habe das Auto zudem "stabiler, verlässlicher" gewirkt, "das wiederum sollte sich auf die Reifennutzung auswirken", aus all dem erhoffe er sich eine Verbesserung: "Aber ich werde jetzt nicht sagen, dass wir gleich in den Top 10 fahren. Wir brauchen mehr davon."