Bleibt Verstappen? Kommt Vettel? Das wissen wir über die Red-Bull-Gerüchte!

Nach dem Aus der Ära Christian Horner gibt es rund um Red Bull in der Formel 1 zwei große Fragen, die in der "Silly Season" heiß diskutiert werden. Erstens: Bleibt Max Verstappen auch 2026, oder wechselt er zu Mercedes? Und zweitens: Kommt Sebastian Vettel in einer Managementfunktion, zum Beispiel als Nachfolger von Helmut Marko?