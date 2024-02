Der nächste lose Gully: Formel-1-Tests wieder unterbrochen

Anzeige

Gully-Gate wird zum Alltag in der Formel 1: Auch am dritten und letzten Tag der Testfahrten hat ein loser Schachtdeckel für eine lange Unterbrechung auf dem Bahrain International Circuit gesorgt. Die Piloten um Weltmeister Max Verstappen mussten am Freitag erneut Teile der ohnehin knapp bemessenen Streckenzeit in der Garage verbringen - schon am Donnerstag hatte sich der Deckel eines Drainageschachts an der selben Stelle in Kurve 11 gelöst und für eine längere Unterbrechung gesorgt.

Am Freitag konnten die Autos nun um 9.45 Uhr deutscher Zeit wieder auf die Strecke, nach etwas mehr als einer Stunde Reparaturzeit. Die Formel 1 strich daraufhin die Mittagspause, die Tests sollten nun gut sieben Stunden ohne Pause absolviert werden. Die Gully-Problematik weckt Erinnerungen an die Premiere des Straßenrennens in Las Vegas im vergangenen November. Damals hatte ein loser Deckel das freie Training gestoppt, für Wut bei den Fans und letztlich sogar eine Klage gesorgt.

Die reinen Ergebnislisten der Tests in Bahrain sind wie üblich wenig aussagekräftig, da die Teams unterschiedliche Programme absolvieren und unterschiedliche Ziele verfolgen. Am Mittwoch hatte Verstappen im Red Bull die schnellste Runde des Tages gedreht (1:31,344), am Donnerstag war dann Ferrari-Pilot Carlos Sainz (1:29,921) schnellster Mann.